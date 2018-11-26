Глава Якутска уволила заказавшего для мэрии банкеты на 1 млн рублей чиновника

Мэр Якутска Сардана Авксентьева уволила начальника муниципального казенного учреждения «Управление делами» Максима Артемьева. Она также пообещала расторгнуть договоры на проведение банкета для мэрии за 1 млн рублей.

«Была неприятно удивлена, получив сообщение о закупке МКУ «Управление делами» услуг по организации питания на сумму свыше 1 млн рублей. Сразу начала выяснять, и информация подтвердилась», — написала она в Instagram.

Мэр уточняет, что поручений о таких закупках ни от нее, ни от заместителей не поступало.

Авксентьева подчеркнула, что не считает ошибку чиновника умышленной.

Глава города добавила, что отменяет дорогостоящие банкеты.

Ранее сообщалось, что в целях экономии городского бюджета Авксентьева выставила на торги все дорогие внедорожники мэрии.