В Татарстане зафиксировано 89 заболевших COVID-19

За последние сутки в Татарстане официально зарегистрированы еще 89 заразившихся коронавирусом человек. Общее количество случаев COVID-19 достигло 11 137.

По информации республиканского оперштаба, 87 случаев заражения оказались контактными, еще два — завозные.

В больницы отправили 15 человек, 74 лечатся дома. Большинство заболевших выявлены в Казани — 53 человека. Еще пятеро в Сабинском районе, трое в Набережных Челнах и Буинском районе. По два пациента в Нижнекамском, Нурлатском, Спасском и Тукаевском районах. По одному случаю COVID-19 выявили в Арском, Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тюлячинском и Чистопольском районах.