На убившего свою собаку ножом жителя Нижнекамска возбудили уголовное дело
Полиция Нижнекамска возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными из-за избиения и нанесения хозяином десяти ножевых ранений своему псу породы шарпей по кличке Барон.
Расследование контролируется городской прокуратурой, сообщает прокуратура РТ.
Напомним, пес оставался без медпомощи в течение суток. Узнавшие об избиении волонтеры забрали Барона и отвезли его к ветеринару. Собаке сделали операцию, но она умерла.
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