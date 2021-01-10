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На убившего свою собаку ножом жителя Нижнекамска возбудили уголовное дело

13:27, 10.01.2021
На убившего свою собаку ножом жителя Нижнекамска возбудили уголовное дело
Фото: соцсети

Полиция Нижнекамска возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными из-за избиения и нанесения хозяином десяти ножевых ранений своему псу породы шарпей по кличке Барон.

Расследование контролируется городской прокуратурой, сообщает прокуратура РТ.

Напомним, пес оставался без медпомощи в течение суток. Узнавшие об избиении волонтеры забрали Барона и отвезли его к ветеринару. Собаке сделали операцию, но она умерла.

Маргарита Головатенко
Происшествия Татарстан
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