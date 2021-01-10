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В Татарстане из-за метели ввели ограничение движения междугородних автобусов

09:20, 10.01.2021
В Татарстане из-за метели ввели ограничение движения междугородних автобусов
Фото: pixabay.com

В Татарстане из-за неблагоприятных погодных условий с 10 часов 10 января вводится временное ограничение движения междугородних автобусов. Меры будут действовать до улучшения погоды, сообщает МВД по республике.

Госавтоинспекция РТ просит водителей без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что 10 января в Татарстане ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах республики метель и гололед.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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