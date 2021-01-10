Сегодня в Татарстане ожидается сильный снег, метель и до -7 градусов

В воскресенье, 10 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Днем прогнозируется снег, местами сильный. В отдельных районах республики метель и гололед.



Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы ветра могут достигать15 м/с говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха в республике будет колебаться от -2°С до -7°С. В Казани и Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -4°С до -6°С.



Напомним, в ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредили жителей республики, что до 18 часов 10 января на дорогах в республике ожидается гололедица и снежные заносы.

Татьяна Демина