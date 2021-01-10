Физик КФУ рассказал, как выбрать зимнюю обувь с безопасной подошвой

Фото: Илья Репин (архив)

Избежать падения на скользкой поверхности поможет обувь с толстой рельефной подошвой. Об этом рассказал доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Рустам Даминов.

«Важен и материал, из которого изготавливается подошва, и рисунок, и глубина протектора. Например, чем глубже рисунок протектора, тем устойчивее обувь. Асимметричный рисунок с разнонаправленными бороздками будет обеспечивать лучшее сцепление с дорогой», — приводит слова Даминова медиапортал КФУ.

Среди эффективных средств по повышению устойчивости в гололед физик отметил использование ледоступов, наклеивание на подошву ботинок или сапог лейкопластырей и даже пропиливание на ней дополнительных канавок.

Фото: Илья Репин (архив)

Менее эффективны, но действенны такие способы, как натирание подошвы очищенным сырым картофелем или наждачной бумагой.

Чтобы сохранять баланс и избежать падений, Даминов рекомендовал избегать обледенелые участки, опираться при ходьбе на всю ступню и не держать руки в карманах.

Напомним, в ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредили жителей республики, что до 18 часов 10 января на дорогах возможна гололедица.

Татьяна Демина