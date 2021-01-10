Физик КФУ рассказал, как выбрать зимнюю обувь с безопасной подошвой
Избежать падения на скользкой поверхности поможет обувь с толстой рельефной подошвой. Об этом рассказал доцент кафедры общей физики Института физики КФУ Рустам Даминов.
«Важен и материал, из которого изготавливается подошва, и рисунок, и глубина протектора. Например, чем глубже рисунок протектора, тем устойчивее обувь. Асимметричный рисунок с разнонаправленными бороздками будет обеспечивать лучшее сцепление с дорогой», — приводит слова Даминова медиапортал КФУ.
Среди эффективных средств по повышению устойчивости в гололед физик отметил использование ледоступов, наклеивание на подошву ботинок или сапог лейкопластырей и даже пропиливание на ней дополнительных канавок.
Менее эффективны, но действенны такие способы, как натирание подошвы очищенным сырым картофелем или наждачной бумагой.
Чтобы сохранять баланс и избежать падений, Даминов рекомендовал избегать обледенелые участки, опираться при ходьбе на всю ступню и не держать руки в карманах.
Напомним, в ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредили жителей республики, что до 18 часов 10 января на дорогах возможна гололедица.
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