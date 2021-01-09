В МЧС предупредили татарстанцев о сильном снеге и метели

Фото: Максим Платонов

В ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредили жителей республики о существенном ухудшении погоды с 18 часов 9 января до 18 часов 10 января.



По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Татарстане ожидается сильный снег и метель с ухудшением видимости 500 метров и менее. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью и утром в республике местами возможен туман. В отдельных районах Татарстана прогнозируется гололед.

Татьяна Демина