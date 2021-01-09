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В МЧС предупредили татарстанцев о сильном снеге и метели

14:05, 09.01.2021
В МЧС предупредили татарстанцев о сильном снеге и метели
Фото: Максим Платонов

В ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредили жителей республики о существенном ухудшении погоды с 18 часов 9 января до 18 часов 10 января.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье в Татарстане ожидается сильный снег и метель с ухудшением видимости 500 метров и менее. На дорогах гололедица и снежные заносы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ночью и утром в республике местами возможен туман. В отдельных районах Татарстана прогнозируется гололед.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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