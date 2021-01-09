В Татарстане строятся 2 миллиона квадратных метров инвестиционного жилья

На сегодняшний день в Татарстане строятся 198 многоквартирных домов. Это 2 млн кв. метров инвестиционного жилья, сообщает пресс-служба президента РТ.

Как заявил на республиканском совещании глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин, 59% от указанного количества жилья строятся с использованием эскроу-счетов.

По данным ведомства, на сегодняшний день в Татарстане 44 возводимых объекта находятся в высокой степени готовности. Степень готовности еще 68 домов оценивается как средняя. 86 объектов строительства в республике находятся в низкой степени готовности.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2021 году в Татарстане жильем планируется обеспечить 738 семей, в том числе 636 детей-сирот, 45 многодетных и 48 молодых семей, а также девять граждан из числа вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев.

Напомним, в 2020 году в Татарстане полностью выполнили годовой план по обеспечению жильем многодетных семей.



Татьяна Демина