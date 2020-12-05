В Татарстане выполнили годовой план по предоставлению жилья многодетным семьям

В 2020 году в Татарстане полностью выполнили годовой план по обеспечению жильем многодетных семей. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ Рустама Минниханова.

По данным Минстроя республики, в текущем году субсидии на приобретение жилья получили 47 молодых семей.

Из 24 выделенных на покупку жилья сертификатов для вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переехавших с крайнего севера людей оформлено 23.

Среди детей-сирот в Татарстане договор найма заключили 304 человека. Еще 121 гражданин этой категории получил жилье в собственность. На данный момент предпродажную подготовку проходят 134 помещения. Еще 41 квартира расположена в новостройках, которые получают разрешения на ввод в эксплуатацию.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего в 2020 год власти Татарстана должны обеспечить детей-сирот 600 жилыми помещениями.

Напомним, что в Казани в этом году 557 многодетных семей получили бесплатные земельные участки общей площадью 336 801 кв. метров, еще 206 отказались от предлагаемых вариантов.



Татьяна Демина