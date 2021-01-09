Главное о коронавирусе на 9 января: чрезвычайная ситуация в Лондоне, снижение количества фейков о COVID-19

«Тяжелые удары» пандемии

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 заболевших COVID-19, из них два случая — завозные, 92 — контактные. 36 человек госпитализированы, 58 получают лечение на дому.



Всего на 9 января в республике зафиксировано 14 092 случая заражения коронавирусом.



Выздоровели за весь период в Татарстане 10 903 человека, в том числе 20 за минувшие сутки.

Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина сообщила, что из-за коронавируса в октябре и ноябре 2020 года в гостиничном бизнесе зафиксированы мизерные показатели загрузки: 30% и 25% соответственно. В прошлые годы в эти месяцы загрузка составляла 60—70%.



По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галины Шарафутдиновой, пандемия COVID-19 нанесла «очень тяжелый удар по бизнесу, отрасли, именно по общественному питанию».



Фото: Максим Платонов

COVID-19 стремится стать обычной простудой

За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 680 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 379 103, а выздоровевших — до 2 754 809 человек.



Зафиксировано 470 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса умер 61 381 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 93,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 268 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 425 человек.



Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил, что коронавирус стремится стать обычной простудой. По его прогнозам, распространение COVID-19 замедлится уже к весне 2021 года.

В Генпрокуратуре России заявили, что количество фейковых новостей о коронавирусе сократилось по сравнению с началом пандемии. По данным надзорного ведомства, их пик пришелся на весну 2020 года, затем наметилась тенденция к снижению.

Чтобы избежать рисков заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни, врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева посоветовала ограничить потребление соли и сахара, мучных и мясных продуктов.

Фото: radiomayak.ru

Митрополит Волоколамский Иларион призвал россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, вакцинация в данном случае — лучшее средство защиты.

Взрывное распространение COVID-19 в Японии

В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразились 88 885 636 человек, 1 913 746 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (21 862 983). На второй строчке — Индия (10 431 639), на третьей — Бразилия (8 013 708). Россия на четвертом месте (3 321 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (2 966 244).



Больше всего смертей зафиксировано в США (368 777). За ними следуют Бразилия (201 460), Индия (150 798), Мексика (132 069) и Великобритания (79 965).

ВОЗ подтвердила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее. В организации уточнили, что он распространяется тем же путем, а значит, меры по борьбе с ним остаются прежними.



Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его словам, каждый тридцатый житель столицы Великобритании болеет коронавирусом.



Фото: astons.com

Харьковская компания «Биолек» направила заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Информацию подтвердил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Две префектуры Японии (Миядзаки и Гифу) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрывного распространения COVID-19. «Мы столкнулись лицом к лицу с историческим кризисом», — заявили власти Миядзаки.

Власти городов Шицзячжуан и Синтай китайской провинции Хэбэй в целях сдерживания распространения коронавируса попросили людей неделю не покидать жилища и не собираться большими компаниями.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 британским медикам и соцработникам в экстренном порядке сделают прививку от коронавируса. Планируется вакцинировать порядка 3 миллионов человек.

Из-за опасений перед распространением нового штамма коронавируса власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны, призвав граждан воздержаться от поездок за границу, в том числе от деловых.

Фото: twitter.com/ziaarsenico

Власти Греции увеличили длительность карантина для пассажиров международных авиарейсов с трех до семи дней. Директива действует до полуночи 21 января.

Татьяна Демина