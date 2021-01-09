Главное о коронавирусе на 9 января: чрезвычайная ситуация в Лондоне, снижение количества фейков о COVID-19
«Тяжелые удары» пандемии
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 94 заболевших COVID-19, из них два случая — завозные, 92 — контактные. 36 человек госпитализированы, 58 получают лечение на дому.
Всего на 9 января в республике зафиксировано 14 092 случая заражения коронавирусом.
Выздоровели за весь период в Татарстане 10 903 человека, в том числе 20 за минувшие сутки.
- Президент Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнара Сафина сообщила, что из-за коронавируса в октябре и ноябре 2020 года в гостиничном бизнесе зафиксированы мизерные показатели загрузки: 30% и 25% соответственно. В прошлые годы в эти месяцы загрузка составляла 60—70%.
- По словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и РТ Галины Шарафутдиновой, пандемия COVID-19 нанесла «очень тяжелый удар по бизнесу, отрасли, именно по общественному питанию».
COVID-19 стремится стать обычной простудой
За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 23 680 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 379 103, а выздоровевших — до 2 754 809 человек.
Зафиксировано 470 летальных исходов. За весь период в стране от коронавируса умер 61 381 человек.
На сегодняшний день в России проведено более 93,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 268 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633 425 человек.
- Председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил, что коронавирус стремится стать обычной простудой. По его прогнозам, распространение COVID-19 замедлится уже к весне 2021 года.
- В Генпрокуратуре России заявили, что количество фейковых новостей о коронавирусе сократилось по сравнению с началом пандемии. По данным надзорного ведомства, их пик пришелся на весну 2020 года, затем наметилась тенденция к снижению.
- Чтобы избежать рисков заражения коронавирусом и тяжелого течения болезни, врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева посоветовала ограничить потребление соли и сахара, мучных и мясных продуктов.
- Митрополит Волоколамский Иларион призвал россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, вакцинация в данном случае — лучшее средство защиты.
Взрывное распространение COVID-19 в Японии
В мире коронавирусом нового типа на 11.00 (мск) заразились 88 885 636 человек, 1 913 746 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (21 862 983). На второй строчке — Индия (10 431 639), на третьей — Бразилия (8 013 708). Россия на четвертом месте (3 321 163, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (2 966 244).
Больше всего смертей зафиксировано в США (368 777). За ними следуют Бразилия (201 460), Индия (150 798), Мексика (132 069) и Великобритания (79 965).
- ВОЗ подтвердила, что «британский» штамм коронавируса распространяется быстрее. В организации уточнили, что он распространяется тем же путем, а значит, меры по борьбе с ним остаются прежними.
- Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в городе. По его словам, каждый тридцатый житель столицы Великобритании болеет коронавирусом.
- Харьковская компания «Биолек» направила заявку на регистрацию российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Информацию подтвердил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
- Две префектуры Японии (Миядзаки и Гифу) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за взрывного распространения COVID-19. «Мы столкнулись лицом к лицу с историческим кризисом», — заявили власти Миядзаки.
- Власти городов Шицзячжуан и Синтай китайской провинции Хэбэй в целях сдерживания распространения коронавируса попросили людей неделю не покидать жилища и не собираться большими компаниями.
- Из-за роста заболеваемости COVID-19 британским медикам и соцработникам в экстренном порядке сделают прививку от коронавируса. Планируется вакцинировать порядка 3 миллионов человек.
- Из-за опасений перед распространением нового штамма коронавируса власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны, призвав граждан воздержаться от поездок за границу, в том числе от деловых.
- Власти Греции увеличили длительность карантина для пассажиров международных авиарейсов с трех до семи дней. Директива действует до полуночи 21 января.
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