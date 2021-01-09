Опрос «Реального времени»: как вы пережили коронакризис и какие выводы сделали?

Наша группа компаний нормально пережила катаклизмы этого года. На удаленку мы перешли махом. Запустили новый проект в торговом центре, INDEVER в Казани переехал в абсолютно новый офис. Мы, наоборот, развивались, вложили в наши проекты больше 10 млн рублей. Если, конечно, будет вторая волна локдауна, наш новый ретейл-проект в торговом центре наверняка закроют, и опыта у нас в этом плане нет. Но если его не считать, то INDEVER быстро перестроился: онлайн-сервисы, YouTube, Zoom — все используем, работали с клиентами, выполняли план. Что касается наших кафе в Иннополисе, там на доставках мы очень хорошо даже зарабатывали. У нас везде можно было что-то придумать, в отличие от тех «бедняг», которых просто закрывали, и им было нечего делать от слова «совсем».

Локдаун лишний раз подтвердил, что у нас в России долгосрочным планированием заниматься нельзя. И в то же время, мне кажется, что бизнесу в Европе, где принято планировать на 5—10 лет вперед, в этом году было сложнее, чем российским предпринимателям. Мы привыкли, что у нас курс «качается», банки разоряются — каждый раз что-то новое, поэтому тут удивляться даже нечему. Просто в этом году произошло стечение всех факторов сразу, которые влияли негативно на бизнес, но «наши», вроде бы, привыкшие. Поэтому выводы тут особенно не сделаешь, надо просто быть всегда готовым ко всему. А то, что все говорят: «Все перейдет на удаленку, мир не будет прежним» — ничего подобного! Да, какой-то процент е-commerce будет развиваться, он сделал скачок в этом году. Но в е-commerce удобно покупать в основном бытовые вещи, которые трогать не надо: мыло, порошки. Массово покупать вещи через интернет-ретейлеров можно либо супербрендовые, которые тяжело достать, либо дешевые. Подумайте, ведь, как правило, девочкам хочется прийти в магазин и потрогать, мужчинам хочется костюм примерить, ароматы хочется услышать. Да, электронный документооборот стал более продвинутым, все поняли, что некоторых сотрудников можно на удаленку переводить, но у нас всегда так было. У меня бухгалтерия всегда на аутсорсинге была — она вообще в Тюмени, и юристы тоже на аутсорсе. Мы все уже давно распределили, у меня даже кабинета почти нет. Главное, чтобы у нас локдауна больше не было, а так все будет хорошо.