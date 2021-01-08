Главное о коронавирусе на 8 января: срыв рейса Казань — Стамбул и более 200 тыс. летальных исходов в Бразилии

Фото: Максим Платонов

32 туриста не смогли улететь в Стамбул из Казани

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 91 заболевший COVID-19. 38 человек госпитализированы, 53 получают лечение на дому.



На 8 января в Татарстане зафиксировано 13 998 случаев заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 10 883 человека, в том числе 23 за минувшие сутки. Зарегистрировано еще четыре смерти от коронавирусной инфекции. За весь период от COVID-19 в регионе умерли 205 человек.

32 туриста из Казани не смогли улететь в Турцию из-за проблем с тестом на COVID-19. Пассажиры должны были отправиться в Стамбул, но срок действия их ПЦР-тестов истек бы в полете.



На фоне пандемии коронавируса врачи татарстанской ДРКБ вспомнили о девочке, за жизнь которой пришлось бороться более двух месяцев 3 года назад. Ребенок поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии с признаками вирусной инфекции, его легкие представляли собой просто воздушные полости и не насыщали кровь кислородом. В этом году девочка закончит первый класс.



Фото: Илья Репин

Очное обучение после каникул

За последние сутки в России выявлено 23 652 новых случая коронавируса, выздоровели 21 677 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 355 794, а выздоровевших — до 2 731 129 человек.



Зафиксировано 454 летальных исхода. За весь период в стране от коронавируса умерли 60 911 человек.



На сегодняшний день в России проведено более 92,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 330 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 639 тыс. человек.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что Россия почти не закупает маски и перчатки за рубежом. Производимых в стране СИЗ хватает для обеспечения нужд во время пандемии COVID-19.

Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 0,95. Этот показатель превышает единицу в Москве и Воронежской области. Коэффициент распространения показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.

Свердловская и Псковская области намерены вернуть школьников к очному обучению после каникул. Дети будут посещать школы с 11 января.

Фото: Александр Фирсов / pskov.aif.ru

А вот власти Карелии решили не рисковать. После новогодних каникул там продолжится «удаленка». Возвращение к очному обучению будет происходить поэтапно.

Производство российской вакцины «Спутник V» в Бразилии начнется в ближайшие дни. Бразильские партнеры РФПИ приедут в Россию для переговоров о поставке вакцины.

Локдаун в Европе продолжается

В мире коронавирусом нового типа на 12.00 (мск) заразились 88 076 175 человек, 1 898 983 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (21 579 581). На второй строчке — Индия (10 413 417), на третьей — Бразилия (7 961 673). Россия на четвертом месте (3 297 833, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (2 898 052).



Больше всего смертей зафиксировано в США (365 317). За ними следуют Бразилия (200 498), Индия (150 570), Мексика (131 031) и Великобритания (78 632).

За первую неделю года коронавирусом в мире заразились столько же людей, сколько за весь июнь. C 1 по 7 января COVID-19 диагностирован у 4,5 млн человек.

Во Франции обнаружены два очага «британского штамма» коронавируса. Их выявили в столичном регионе Иль-де-Франс и в Бретани.

В стране решено не открывать рестораны в январе. Также из-за эпидемической ситуации во Франции будут закрыты и учреждения культуры.

Фото: kiwitaxi.ru

В Словении с 8 января запрещена работа подъемников на всех горнолыжных курортах. Эксперты прогнозируют, что после праздников ситуация с коронавирусом ухудшится.

Число умерших из-за коронавируса в Бразилии превысило 200 тысяч. Общее количество зараженных в стране составило почти 8 млн.

Британские власти обязали прибывающих в страну иметь отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сделан не ранее чем за 72 часа до въезда.

Такие же ограничения вводит и Австралия. Отрицательный тест на коронавирус станет обязательным условием для всех прибывающих в страну.

Власти Украины ужесточили карантин. До 24 января в стране запрещена работа ресторанов, торговых центров, учреждений культуры и спорта.

А вот Сингапур может ослабить ограничения на въезд, но только для тех, кто сделает прививку. Премьер-министр страны Ли Сянь Лун уже укололся вакциной производства Pfizer и BioNTech.

Фото: kremlin.ru

В Германии зарегистрирован суточный максимум смертности от COVID-19. Число летальных исходов увеличилось на 1 188 (до 31 849).

Евгений Калашников