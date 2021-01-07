Туристы из Казани не смогли улететь в Турцию из-за «просроченного» теста на COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

Авиакомпания «Победа» отказала в посадке пассажирам, которые 6 января должны были вылететь из Казани в Стамбул. Причина — ПЦР-тесты, срок действия которых истек бы в полете.



Директор турагентства «ТК ИнтурЛайн» Зульфия Назмиева рассказала, что ее муж вместе с коллегами должен был лететь в командировку в Бангладеш через Стамбул.

Фото: pixabay.com

В Турции им нужно было бы покинуть транзитную зону аэропорта, поэтому они должны были сделать ПЦР-тест. Анализы сдали 3 января, а результат получили вечером следующего дня.

По словам женщины, тестирование нужно пройти не позднее, чем за 72 часа до вылета, что они с супругом и сделали, сдав ПЦР-тест 3 января. Авиакомпания ссылается на турецкое постановление, в котором прописано, что время тестирования считается с момента прилета. На основании этого перевозчик отказал в посадке 32 туристам. Назмиева подчеркивает, что на самом сайте авиаперевозчика нет никакой информации о правилах въезда в Турцию, пишет TourDom.ru.



В середине декабря очевидцы засняли очереди на сдачу теста на COVID-19 в казанском аэропорту.



Татьяна Леухина