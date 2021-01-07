«Рубин» поднялся на 155-ю позицию в европейском клубном рейтинге

Казанский «Рубин» занимает 155-е место в рейтинге европейских футбольных клубов по версии EuroClubIndex.

По сравнению с предыдущей таблицей казанцы поднялись на две позиции вверх, обогнав итальянский «Дженоа». В активе команды Леонида Слуцкого 2089 баллов.

Фото: rubin-kazan.ru

Максимально высокое место в рейтинге «Рубин» занимал 9 сентября 2013 года, когда под руководством Курбана Бердыева оказался на 26-м месте. Тогда же казанцы набрали и наибольшее количество баллов — 2916.

Курбан Бердыев — лучший тренер «Рубина» за всю историю. Фото rubin-kazan.ru

На момент прихода Слуцкого на пост главного тренера команда из столицы Татарстана занимала 159-е место с 2050 очками.

Отметим, что рейтинг возглавляет немецкая «Бавария», в тройку также вошли английские «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Среди российских команд лучший показатель у питерского «Зенита» (43‑е место).

Ранее стало известно о соперниках казанского «Рубина» на зимних тренировочных сборах в Турции.