«Рубин» на первом зимнем сборе сыграет с «Партизаном» и «Сочи»

«Рубин» проведет восемь контрольных матчей на трех зимних сборах команды в Турции. Об этом сообщается на официальном сайте казанского клуба.

На первом сборе команда Леонида Слуцкого сыграет две игры. 21 января казанцы встретятся с сербским «Партизаном», а 24 января проведут встречу против «Сочи».

Фото: rubin-kazan.ru

На двух других сборах «Рубин» планирует сыграть только с российскими командами. На втором сборе казанцам предстоит провести матчи с «Химками», московским «Динамо» и «Нижним Новгородом».

Завершать подготовку команда Слуцкого будет играми с «Уралом» и дважды «Ротором».

Первый сбор казанцев начнется 12 января, до которого футболистам предстоит пройти медобследование.

Напомним, ранее стало известно о переходе в «Рубин» двух игроков «Тамбова».