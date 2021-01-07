Лукашенко выразил надежду, что 2020 год больше не повторится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что минувший год в стране больше не повторится. Сегодня он посетил в Минске храм Воздвижения Креста Господня.

— Я очень хочу, чтобы мы не повторили предыдущий год, хотя я не клеймил его позором, — цитирует Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

Он заметил, что белорусам нужен был такой год, чтобы «взяться за ум и подумать над будущим», понять, кто рядом и определить, кто есть кто. «Нам нужен был этот год, но он нужен был нам в прошлом. Я не хочу, чтобы он повторился в этом и будущем году», — считает глава государства. Лукашенко пожелал, чтобы 2021 год был лучше предыдущего.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что «ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, не могла не вызывать у нас обеспокоенности».



Татьяна Леухина