Путин: «Ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, не могла не вызывать у нас обеспокоенности»

Президент России Владимир Путин в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что «ситуация, с которой Белоруссия столкнулась, не могла не вызывать у нас обеспокоенности».

«Естественно, в любой стране, особенно во время предвыборных баталий, в поствыборных ситуациях довольно часто возникают движения и даже конфликты... Не это беспокоит — беспокоит действительно вмешательство извне, финансовая подпитка, информационное сопровождение, политическая поддержка и так далее», — цитирует его RT.

По его словам, надо дать возможность народам самим разобраться со всеми вопросами: «Я очень надеюсь на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости, чтобы спокойно, без всяких резких движений выстроить и диалог внутриполитический со всеми политическими силами, и решить все свои внутренние вопросы самим, без всякого давления и вмешательства извне».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ, руководствуясь конституцией страны.