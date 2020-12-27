Ученые: «британский» штамм коронавируса может повысить заболеваемость среди детей
Британские ученые пришли к выводу, что новый штамм коронавируса может повысить заболеваемость среди детей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Daily Mail.
«Дело не в том, что вирус специально нацелен на детей, а в том, что теперь он менее подавлен», — заявили ученые.
По словам исследователей нового штамма, дети более уязвимы перед ним, потому что новый вирус не связан с рецептором ACE2, что позволяет ему легче проникать в клетки организма.
По данным ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины, новый штамм коронавируса на 56% заразнее предыдущих.
Штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании, распространяется быстрее, активно заражая людей. По словам экспертов, это может привести к тому, что в следующем году возрастет количество летальных исходов от этой инфекции.
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