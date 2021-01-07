В Татарстане выявили 89 новых случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 89 новых случаев COVID-19. Все — контактные. 27 человек госпитализировано, 62 получают лечение на дому.

По состоянию на 7 января в республике зарегистрировано 13 907 случаев COVID-19. За минувшие сутки выздоровели 19 пациентов, за весь период — 10 860.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зарегистрировано 4 новых случая смерти от коронавируса. Число умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 205.

В России за минувшие сутки выявили 23 541 новый случай COVID-19.



Татьяна Леухина