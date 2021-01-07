В России за сутки выявили 23 541 новый случай коронавируса

Фото: Ринат Назметдинов

В России за минувшие сутки выявили 23 541 новый случай COVID-19. Общее число заболевших новой коронавирусной инфекции достигло 3 332 142.

За сутки от COVID-19 вылечились 23 729 пациента. Общее число выздоровевших за весь период достигло 2 709 452. Число вылечившихся за сутки впервые превысило число выявленных случаев впервые с 31 декабря.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Зафиксировано 506 смертей. За весь период в стране от коронавируса умер 60 457 человек.



Татьяна Леухина