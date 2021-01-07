В Татарстане зарегистрировали 4 новые смерти от коронавируса

В Татарстане за минувшие сутки подтвердились 4 новых случая смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб РТ.

Жертвами новой коронавирусной инфекции стали мужчины 1946, 1951 и 1954 годов рождения, а также женщина 1959 года рождения.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Причины смерти были установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

По состоянию на 7 января в Татарстане подтвердилось 205 летальных случаев.

За минувшие сутки в республике зарегистрировали 89 новых случаев коронавируса.

Татьяна Леухина