В Татарстане произошло 84 пожара за первые 6 дней 2021 года

В Татарстане с 1 по 6 января 2021 года произошло 84 пожара. На них пострадали 4, погибли 10 и спасены 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

За прошедшие сутки в республике произошло 15 пожаров. Погиб один человек.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в Татарстане сотрудники МЧС проверили храмы республики на предмет пожарной безопасности. Сотрудники ведомства провели инструктажи по мерам пожарной безопасности со священнослужителями, обслуживающим персоналом и прихожанами культовых объектов. В целом проинструктировано 2 280 человек.



Татьяна Леухина