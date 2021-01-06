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В Татарстане перед Рождеством МЧС проверило храмы на противопожарную безопасность

14:31, 06.01.2021
В Татарстане перед Рождеством МЧС проверило храмы на противопожарную безопасность
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане сотрудники МЧС проверили храмы республики на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В республике праздничные мероприятия в честь праздника Рождества Христова пройдут в 298 православных храмах и церквях. Сотрудники ведомства провели инструктажи по мерам пожарной безопасности со священнослужителями, обслуживающим персоналом и прихожанами культовых объектов. В целом проинструктировано 2 280 человек

Данные о проводимых проверках направили в соответствующие инстанции: 9 сообщении в органы власти, 14 — в епархии и настоятелям церквей Татарстанской Митрополии РПЦ и 4 в органы прокуратуры.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во время праздника будут дежурить 230 сотрудников пожарной охраны.

В Казани предстоящей ночью, с 6 на 7 января, организуют подачу общественного транспорта с остановки «Центральный стадион».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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