В Татарстане перед Рождеством МЧС проверило храмы на противопожарную безопасность
В Татарстане сотрудники МЧС проверили храмы республики на предмет пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
В республике праздничные мероприятия в честь праздника Рождества Христова пройдут в 298 православных храмах и церквях. Сотрудники ведомства провели инструктажи по мерам пожарной безопасности со священнослужителями, обслуживающим персоналом и прихожанами культовых объектов. В целом проинструктировано 2 280 человек
Данные о проводимых проверках направили в соответствующие инстанции: 9 сообщении в органы власти, 14 — в епархии и настоятелям церквей Татарстанской Митрополии РПЦ и 4 в органы прокуратуры.
Во время праздника будут дежурить 230 сотрудников пожарной охраны.
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