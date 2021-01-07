ВМС США начнут патрулирование у российских границ в Арктике

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике для того, чтобы препятствовать «наступлению Москвы на Крайнем Севере». Об этом заявил министр ВМС Кеннет Брейтуэйт.

Вашингтону в ближайшие годы придется действовать «более настойчиво», чтобы оспорить российские и китайские «притязания». Брейтуэйт сравнил ситуацию в Артике с обстановкой в Южно-Китайском море, где у Китая есть территориальные споры с некоторыми странами.

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Глава ВМС считает, что главное преимущество США в Арктике — подводные лодки. При этом американским ВМС придется арендовать ледоколы у партнеров, тогда как у России есть целый ледокольный флот, передает издание Breaking Defence.

В 2021 году США выделят на борьбу с российским влиянием $290 млн. $24 млн потратят на работу по противодействию «российской пропаганде и дезинформации». Еще $300 млн США направят на противодействие влиянию Китая.



Татьяна Леухина