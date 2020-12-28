США выделят почти $300 млн на противодействие России

Власти США выделили $290 млн на борьбу с влиянием России в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на законопроект о финансировании работы правительства Штатов. В том числе $24 млн выделят на работу по противодействию «российской пропаганде и дезинформации».

Еще $300 млн США направят на противодействие влиянию Китая. Средства пойдут на противодействие «политическому влиянию правительства КНР, китайской коммунистической партии и всем организациям, которые действуют от их имени».

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что США несут полную ответственность за «визовый тупик» между странами, обвинило Штаты в развязывании «визовой войны».