В Казани в ночь на Рождество организуют работу общественного транспорта

В Казани предстоящей ночью, с 6 на 7 января, организуют подачу общественного транспорта с остановки «Центральный стадион». Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В 2:30, после всех торжественных богослужений в честь праздника Рождества Христова, с этой остановки казанцы смогут уехать на автобусах №№ 6, 10а, 15, 23, 30, а также на троллейбусе №2.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Праздничные мероприятия пройдут в 43 православных храмах и церквях столицы Татарстана. На время богослужений во время празднования Рождества Христова в церквях и храмах будет организовано дежурство сотрудников пожарной службы.

В ночь с 6 на 7 января владыка Кирилл совершит Божественную литургию в столичном Никольском кафедральном соборе. Трансляция торжественного мероприятия будет вестись на портале «Православие в Татарстане». Она начнется в 23.30.

Татьяна Леухина