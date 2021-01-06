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Сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021

09:56, 06.01.2021 1
Сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место на МЧМ-2021
Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России проиграла команде Финляндии (1:4) в матче за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею-2021.

Россияне первыми открыли счет, на 6 минуте игры точный бросок удался Сафонову. Во втором периоде финны отыгрались усилиями Лунделля, а в заключительной трети матча вышли вперед. В самом конце игры Россия сняла вратаря и пропустила еще две шайбы.

Фото: twitter.com/russiahockey

После этого поражения россияне остались на четвертом месте, Финляндия стала бронзовым призером МЧМ-2021.

Напомним, ранее в полуфинале Россия крупно проиграла Канаде, пропустив пять безответных шайб.

СпортХоккей
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:34
    какая страна такой и хоккей... при нынешнем президенте я что то прорывов ни в одной области кроме болтовни не увидел
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