Сергей Когогин рассказал о работе на производстве КАМАЗа в условиях пандемии

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал о работе производства в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Он рассказал о хлопотах с поставщиками. Из-за ушедшей в локдаун Европы сильно возросло количество сошедших с конвейера некомплектных машин. Так, для установки зеркал, которые не приходили из Англии, было нужно отвлекать людей от производственного процесса, и таких мелочей было очень много. Многие проблемы с поставщиками решились исключительно благодаря многолетнему партнерству и дружеским отношениям с компаниями.

По словам Когогина, остановка сервисной сети могла привести к коллапсу — возить продукты и поддерживать функции жизнедеятельности городов необходимо в любых условиях. В связи с этим сотрудники работали сверх бизнес-плана и несколько выше уровня 2019 года — так объем производства удалось сохранить.



Фото: realnoevremya.ru

Руководитель КАМАЗа считает, что влияние пандемии на производство еще не осмыслено до конца, однако определился ряд долгосрочных шагов: «Мы и впредь будем сталкиваться с новыми вызовами. Меры, к которым мы пришли в 2020 году, придется закрепить: в частности, те же инфракрасные датчики измерения температуры на проходных».

Когогин привел в пример увеличение числа автобусов для извоза персонала на работу: «Это привело к дополнительным затратам на сотни миллионов рублей, но я считаю этот шаг скорее плюсом, чем ущербом».

Напомним, ПАО «КАМАЗ» утвердило бизнес-план на будущий год. В нем говорится о планах продать 37 тыс. грузовиков, из которых на российский рынок поступит 32 тыс. машин. Остальные пойдут на экспорт.

Маргарита Головатенко