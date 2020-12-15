КАМАЗ в следующем году планирует продать 37 тысяч грузовиков

ПАО «КАМАЗ» утвердил бизнес-план на будущий год. В нем говорится о планах продать 37 тыс. грузовиков, из которых на российский рынок поступит 32 тыс. машин. Остальные пойдут на экспорт.



Планы по инвестициям на следующий год — 16,7 млрд рублей, 13 млрд из которых направят на развитие модельного ряда, более 1 млрд — на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Так, компания поставила цель по увеличению доли КАМАЗа до 51% на рынке за счет продаж нового модельного ряда с 8,5 тыс. штук в 2020 году до 11 тыс. в 2021 году. Планируется укрепить позиции предприятия в сегментах спецтехники и седельных тягачей, вывести на рынок новые модели поколения К5 — дельного тягача 6х2, самосвалов 6х4, 6х6 и 8х4, а еще развить модельный ряд газомоторной техники.

Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

«Несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, КАМАЗ в течение этого непростого периода работал с опережением показателей бизнес-плана», — приводит пресс-служба компании слова генерального директора КАМАЗа Сергея Когогина.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ может закончить 2020 год с финансовыми результатами ниже запланированных.

Маргарита Головатенко