У президента Армении подтвердился коронавирус

Фото: ru.wikipedia.org / Serkan Edeleklioglu

Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Об этом сообщает издание Hraparak.am со ссылкой на аппарат президента Армении.

Саркисян встретил Новый год с семьёй в Лондоне, 3 января там же он перенес операцию на ноге. У президента появились симптому коронавируса, результат сданного им теста оказался положительным.

Фото: president.am

В декабре сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, он оказался положительным.

Маргарита Головатенко