У президента Армении подтвердился коронавирус
Президент Армении Армен Саркисян заболел коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Об этом сообщает издание Hraparak.am со ссылкой на аппарат президента Армении.
Саркисян встретил Новый год с семьёй в Лондоне, 3 января там же он перенес операцию на ноге. У президента появились симптому коронавируса, результат сданного им теста оказался положительным.
В декабре сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, он оказался положительным.
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