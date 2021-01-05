Четыре спортсмена «Синтеза» отправились в расположение сборной России

Фото: пресс-служба СК ВВС «Синтез»

Четыре представителя СК ВВС «Синтез» отправились на тренировочную базу «Озеро Круглое» в Подмосковье. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе казанской команды.

Прыгуны в воду Никита Шлейхер, Александр Белевцев, Мария Полякова и Карина Шкляр пройдут сборы в составе сборной России, где будут готовиться к Кубку России-2021. Сборы продлятся с 5 по 15 января.

Ранее пловец СК ВВС «Синтез» Эрнест Максумов завоевал серебряную медаль на стайерской дистанции 1 500 м вольным стилем чемпионата России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.