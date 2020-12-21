Пловец «Синтеза» завоевал серебро на стайерской дистанции 1 500 м вольным стилем на ЧР по плаванию

Пловец СК ВВС «Синтез» Эрнест Максумов завоевал серебреную медаль на стайерской дистанции 1 500 м вольным стилем чемпионата России по плаванию на короткой воде в Санкт-Петербурге.



Он преодолел дистанцию за 14:46.81, уступив лишь петербуржцу Кириллу Мартынычеву, который финишировал за 14:30.17, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».

Медаль стала второй в копилке нашего спортсмена на этом турнире. Ранее Максумов, Александр Красных, Вячеслав Андрусенко и Александр Обшаров стали третьими в эстафете 4х200 м вольным стилем.