В Казани сняли на видео, как пассажиры потушили горящий трамвай

Фото: кадр видео из соцсети

Вчера в Казани в центре города загорелся трамвай, тушить огонь на крыше пришлось пассажирам. Видео произошедшего появилось в соцсетях.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Татарстан и Тукая. На кадрах видно, что трамвая начал дымить с крыши. Увидев дым, очевидец и автор видео предупредил об огне. Один из парней, предположительно пассажир трамвая, забрался на крышу через окно.



Ему на помощь таким же путем смог залезть второй молодой человек. Оба они огнетушителями потушили возгорание.



Ранее в Казани люди толкали трамвай, чтобы вернуть его на рельсы.



Ольга Плешкова