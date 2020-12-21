Мэр Казани о горящих автобусах и трамваях: «Стыд и срам, позор!»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня во время «делового понедельника» мэр Казани Ильсур Метшин потребовал от заместителя руководителя исполкома Ильдара Шакирова отчитаться по ситуации с возгоранием транспорта.

«Что за напасть такая?! Когда мы «похоронили» «Газели», №1 вопрос был — безопасность пассажиров на общественном транспорте, и вдруг через 12 лет после начала реализации программы начинаем гореть синим пламенем. Что с трамваями, автобусами?» — возмутился градоначальник.

Шакиров ответил, что выявлены недочеты в порядке технического обслуживания и в порядке подключения дополнительного оборудования.

«Стыд и срам, позор! Два депутата Госсовета целых, Асфан Галямович, лидер электротранспорта России, 3 трамвая сгорело! Отчего? От того, что плохо работают службы технического контроля. То же самое — Альберт Ахатович, ПТП-2 — два автобуса. На что опытные руководители! Мы, что ли, должны эти печки ходить проверять?!» — продолжал Метшин.

Ранее сообщалось, что прокуратура Татарстана проводит проверку после возгорания двух пассажирских автобусов. В АТП Татарстана объяснили инциденты с горящими автобусами в Казани.