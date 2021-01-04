На Мамадышском тракте в Татарстане легковушку придавило грузовиком
В Татарстане на Мамадышском тракте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Видео с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы.
На кадрах видно, что переднюю часть легковушки придавило цистерной грузовика. Сообщается, что водитель и пассажирка пострадавшего автомобиля живы.
Причины аварии не известны.
Похожее ДТП случилось сегодня в Татарстане на трассе Джалиль — Сарманово после перекрестка Дусюмово с участием автомобилей ВАЗ 2114 и КАМАЗ.
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