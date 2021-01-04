В Татарстане легковушка «залетела» под КАМАЗ

Фото: соцсети

В Татарстане на трассе Джалиль-Сарманово после перекрестка Дусюмово произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 2114 и КАМАЗ. Фотографией с места аварии поделились пользователи соцсети.

Фото: соцсети

На фотографии видно, что капот легковушки «залетел» под КАМАЗ. О пострадавших в ДТП не известно.

Ранее в Менделеевском районе Татарстана три человека, в том числе ребенок, пострадали в лобовом столкновении легковушек.



Татьяна Демина