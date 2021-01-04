Экипаж Сотникова лидирует после второго этапа «Дакара» в классе грузовиков

В Саудовской Аравии завершился второй этап ралли-марафона «Дакар-2021".

В зачете грузовиков победу одержал экипаж «КАМАЗ-мастер» Дмитрия Сотникова. На втором спецучастке он опередил своего партнера Айрата Мардеева и белоруса Сергея Вязовича.

Trucks — Stage 2



D. Sotnikov (RUS)



For the full provisional rankings, head here https://t.co/PIdf3SFOeP#Dakar2021 pic.twitter.com/FoCPDSXNZ1 — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2021

Благодаря этой победе Сотников продолжает лидировать в зачете грузовиков. Второе место занимает Вязович, отставая от лидера на 17 минут и 14 секунд, тройку замыкает экипаж Шибалова (22 минуты и 3 секунды).

Напомним, ранее все пилоты «КАМАЗ-мастер» получили отрицательные тесты на коронавирус и были допущены к гонкам.