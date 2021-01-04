В Татарстане за первые три дня 2021 года на пожарах погибли семь человек

Фото: Максим Платонов (архив)

За первые три дня 2021 года на пожарах в Татарстане погибли семь человек, 14 граждан спасли, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Всего с 1 по 3 января в республике произошло 45 пожаров. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года в Татарстане зарегистрировали 29 пожаров без случаев летальных исходов.

Наибольшее число пожаров зафиксировано в жилом секторе. Основными причинами пожаров в новогодние праздники стали неосторожность при курении и обращении с огнем, нарушения при эксплуатации электрооборудования и транспорта, а также неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Напомним, в селе Сарсаз-Бли Нижнекамского района РТ мужчина сгорел при попытке затопить баню, а в Казани произошло горение сауны на цокольном этаже здания в пятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов, 1.



Татьяна Демина