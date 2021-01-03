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В Казани загорелась сауна в жилом доме: из здания эвакуировались 60 человек

09:20, 03.01.2021
В Казани загорелась сауна в жилом доме: из здания эвакуировались 60 человек
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Вчера вечером в Казани произошло горение сауны на цокольном этаже здания в пятиэтажном жилом доме на улице Космонавтов, 1. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Посетители сауны успели выйти, из подъезда эвакуировались 60 человек, в числе которых четыре ребенка.

Площадь возгорания составила 4 кв. м, ликвидация открытого горения зафиксирована в 22.02. Причина пожара устанавливается.

Ранее в Казани произошел пожар в многоквартирном доме в ЖК «Арт-Сити». В одной из квартир загорелся балкон.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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