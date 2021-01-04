В Татарстане мужчина сгорел при попытке затопить чужую баню

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Татарстане мужчина сгорел при попытке затопить баню. О произошедшем рассказали в пресс-службе МЧС по Татарстану.

Пожар произошел в селе Сарсаз-Бли Нижнекамского района. По прибытии пожарные поняли, что огнем охвачена баня и сарай, общей площадью около 60 кв. м.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Во время разборки тлеющих обломков было обнаружено тело погибшего мужчины. Сам хозяин дома не пострадал, но находился в пьяном состоянии.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

По предварительным данным, мужчины выпивали, после чего решили затопить баню. По неизвестной причине строение загорелось, огонь перебрался на сарай. Выбраться из горящей бани гостю не удалось.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ранее сообщалось, что двое мужчин погибли при пожарах в частных домах в Татарстане.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Ольга Плешкова