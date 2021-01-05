Путин поручил проработать вопрос о сертификатах для вакцинировавшихся от коронавируса

Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопросы о выдаче сертификатов гражданам, сделавшим прививку для профилактики COVID-19 российской вакциной. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Планируется, что сертификаты о вакцинации должны иметь международное признание, что в перспективе позволило бы россиянам облегчить въезд и выезд из страны, а также пересечение границ иностранных государств.

Исполнением поручения займется правительство России. Доклад президенту необходимо представить до 20 января.

Фото: mos.ru

Напомним, на пресс-конференции 17 декабря Путин прокомментировал идею о введении специальных международных сертификатов, по которым люди, сделавшие прививку от COVID-19, смогли бы без ограничений передвигаться по стране и за границу: «Можно об этом говорить, но хорошо известно, что даже люди с прививкой могут быть переносчиками [коронавируса]».



С 1 января на портале госуслуг заработал сервис для получения паспорта вакцинации. Оформить его могут те, кто привился от COVID-19.



Татьяна Демина