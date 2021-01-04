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В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от коронавируса

12:56, 04.01.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве республики.

От COVID-19 умерли три женщины 1935, 1946, 1948 годов рождения и мужчина 1943 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Всего на 4 января жертвами коронавируса стали 198 татарстанцев.

За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, все контактные. Общее число заболевших в республике достигло 13 633 человек.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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