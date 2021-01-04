В Татарстане подтвердились четыре случая смерти от коронавируса
В Татарстане зафиксировано четыре смерти от коронавируса. Об этом сообщили в Минздраве республики.
От COVID-19 умерли три женщины 1935, 1946, 1948 годов рождения и мужчина 1943 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.
Всего на 4 января жертвами коронавируса стали 198 татарстанцев.
За последние сутки в Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев COVID-19, все контактные. Общее число заболевших в республике достигло 13 633 человек.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым