Новости происшествий

15:07 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и снежной каше на дорогах

13:25, 04.01.2021
В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и снежной каше на дорогах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погоды с 18.00 4 января по 18.00 5 января.

По прогнозам синоптиков, 5 января на дорогах в Казани и по республике ночью и днем ожидается гололед и снежная каша. Ночью и утром возможен туман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, до 18 часов 4 января в Татарстане местами ожидается гололед. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем