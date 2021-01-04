В МЧС предупредили татарстанцев о гололеде и снежной каше на дорогах

ГУ МЧС России по Татарстану предупредило жителей республики об ухудшении погоды с 18.00 4 января по 18.00 5 января.



По прогнозам синоптиков, 5 января на дорогах в Казани и по республике ночью и днем ожидается гололед и снежная каша. Ночью и утром возможен туман.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, до 18 часов 4 января в Татарстане местами ожидается гололед. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости.





Татьяна Демина