Спасатели предупредили о метели и тумане в Татарстане

МЧС Татарстана предупредило об ухудшении метеорологических явлений. Согласно прогнозу синоптиков, с 18.00 3 января до 18 часов 4 января в Татарстане местами ожидается гололед, ночью и утром туман.

Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости. Пешеходов призывают быть внимательными и пересекать дороги только в пределах пешеходных переходов.



Ранее спасатели предупреждали о метели и тумане в Татарстане.



Ольга Плешкова