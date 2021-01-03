Спасатели предупредили о метели и тумане в Татарстане
МЧС Татарстана предупредило об ухудшении метеорологических явлений. Согласно прогнозу синоптиков, с 18.00 3 января до 18 часов 4 января в Татарстане местами ожидается гололед, ночью и утром туман.
Водителям рекомендуют воздержаться от поездок вне населенных пунктов без крайней необходимости. Пешеходов призывают быть внимательными и пересекать дороги только в пределах пешеходных переходов.
Ранее спасатели предупреждали о метели и тумане в Татарстане.
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