Профессор КФУ рассказал, как снизить риск заболевания COVID-19 в новогодние праздники

Фото: Максим Платонов

Существенно снизить риск заболевания коронавирусом в новогодние праздники помогут ограничение контактов с людьми, соблюдение масочного режима и личная гигиена. Об этом рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

«Мы еще долго будем на самоизоляции, пик заболеваемости еще не пройден...Я советую всем постараться минимизировать стрессовые ситуации, поскольку стресс снижает устойчивость организма. Ну и конечно, вести максимально здоровый образ жизни, чтобы помочь организму справиться с инфекциями», — цитирует Ризванова медиапортал КФУ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для профилактики заболевания коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями профессор рекомендовал принимать витамины C и D, вести активный образ жизни и сбалансированно питаться.

Ризванов напомнил, что при первых симптомах простуды необходимо самоизолироваться и обратиться за медпомощью.

Ранее в Роспотребнадзоре заверили, что риск заразиться коронавирусом во время мероприятий на открытом воздухе существенно ниже, чем в помещениях, однако на катках и горках все равно нужно соблюдать все меры предосторожности.



Татьяна Демина