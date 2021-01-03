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Из Казани запустят четыре новых туристических маршрута на электричках

23:16, 03.01.2021
Из Казани запустят четыре новых туристических маршрута на электричках
Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане планируют запустить четыре новых туристических маршрута из Казани на электричках. Об этом рассказали в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».

На электричке можно будет отправиться в тур «Путешествие в лесную сказку» по маршруту Казань — Арск, где можно посетить резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай. Также планируется открытие горнолыжного тура «Чекерил» по маршруту Казань — Кукмор, турпоездки в Сабинский район (маршрут Казань — Шемордан) и в Вятские Поляны, передает «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в татарстанских электричках выявили 68 нарушителей масочного режима.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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