Из Казани запустят четыре новых туристических маршрута на электричках

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Татарстане планируют запустить четыре новых туристических маршрута из Казани на электричках. Об этом рассказали в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Содружество».

На электричке можно будет отправиться в тур «Путешествие в лесную сказку» по маршруту Казань — Арск, где можно посетить резиденцию Кыш Бабая и Кар Кызы в селе Новый Кырлай. Также планируется открытие горнолыжного тура «Чекерил» по маршруту Казань — Кукмор, турпоездки в Сабинский район (маршрут Казань — Шемордан) и в Вятские Поляны, передает «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что в татарстанских электричках выявили 68 нарушителей масочного режима.



Ольга Плешкова