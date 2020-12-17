В татарстанских электричках выявили 68 нарушителей масочного режима

Фото: Олег Тихонов (архив)

С начала октября в Татарстане провели 271 рейд по соблюдению противоэпидемического режима в электричках. Административные протоколы составлены на 68 пассажиров.

Представители компании «Содружество» проводят такие рейды совместно с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Отмечается, что вагоны электричек моются и дезинфицируются на пунктах оборота. Также обрабатываются автоматы с билетами, турникеты и другое оборудование. В поездах продают маски и перчатки.