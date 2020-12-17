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В татарстанских электричках выявили 68 нарушителей масочного режима

13:19, 17.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В татарстанских электричках выявили 68 нарушителей масочного режима
Фото: Олег Тихонов (архив)

С начала октября в Татарстане провели 271 рейд по соблюдению противоэпидемического режима в электричках. Административные протоколы составлены на 68 пассажиров.

Представители компании «Содружество» проводят такие рейды совместно с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Отмечается, что вагоны электричек моются и дезинфицируются на пунктах оборота. Также обрабатываются автоматы с билетами, турникеты и другое оборудование. В поездах продают маски и перчатки.

БизнесТранспортОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:42
    271 рейд и 68 пассажиров? Опять себя обманываете? Вчера только ехал на электричке. Маски на шее, кассиры замечания не делают. Вообще похоже РЖД один из рассадников ковида. "Матюгальник" на вокзале рассказывает, что курить нельзя, транспортные полицаи курят, про маски рассказывают, сотрудники РЖД сами не носят.
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