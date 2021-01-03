Агина Алтынбаева привезла в больницу Мамадыша пьяного ребенка — видео

Фото: соцсети

Скандально известная Агина Алтынбаева из Набережных Челнов привезла в приемный покой больницы в Мамадыше пьяного ребенка. Об этом она сообщила на личной странице.

Женщина объяснила, что привезла в больницу в Мамадыше чужого ребенка. По ее словам, мальчику в рот заливали алкоголь, и ему требовалась экстренная помощь. Медики же, судя по кадрам, не спешили оказывать помощь и сначала предложили платные услуги.

После пререканий медики согласились взять у ребенка анализы.

Ранее Агине Алтынбаевой из Набережных Челнов присвоили звание «главной яжматери России».



Ольга Плешкова