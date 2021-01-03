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Агина Алтынбаева привезла в больницу Мамадыша пьяного ребенка — видео

20:18, 03.01.2021 2
Агина Алтынбаева привезла в больницу Мамадыша пьяного ребенка — видео
Фото: соцсети

Скандально известная Агина Алтынбаева из Набережных Челнов привезла в приемный покой больницы в Мамадыше пьяного ребенка. Об этом она сообщила на личной странице.

Женщина объяснила, что привезла в больницу в Мамадыше чужого ребенка. По ее словам, мальчику в рот заливали алкоголь, и ему требовалась экстренная помощь. Медики же, судя по кадрам, не спешили оказывать помощь и сначала предложили платные услуги.

После пререканий медики согласились взять у ребенка анализы.

Ранее Агине Алтынбаевой из Набережных Челнов присвоили звание «главной яжматери России».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:28
    Про неё так много говорят, думал, что она давно уже в москоу переехала и ходит по ток-шоу.
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  • Анонимно 20:46
    Мусульмане не пьют.
    Почти.
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