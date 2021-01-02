В Казани полицейские доставили в больницу младенца с высокой температурой

В Казани 31 декабря полицейские пришли на помощь женщине с 11-месячным ребенком. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Женщина обратилась к инспекторам ДПС около 2 часов ночи. Она объяснила, что в салоне автомобиля находится ее сын с высокой температурой.

Фото: 16.мвд.рф

Полицейские приняли решение немедленно доставить ребенка в больницу с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Благодаря этому ребенок с родителями оказался в больнице всего за несколько минут.



Ранее в Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе.



Ольга Плешкова