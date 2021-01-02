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В Казани полицейские доставили в больницу младенца с высокой температурой

15:17, 02.01.2021 1
В Казани полицейские доставили в больницу младенца с высокой температурой
Фото: realnoevremya.ru

В Казани 31 декабря полицейские пришли на помощь женщине с 11-месячным ребенком. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Женщина обратилась к инспекторам ДПС около 2 часов ночи. Она объяснила, что в салоне автомобиля находится ее сын с высокой температурой.

Фото: 16.мвд.рф

Полицейские приняли решение немедленно доставить ребенка в больницу с использованием специальных световых и звуковых сигналов. Благодаря этому ребенок с родителями оказался в больнице всего за несколько минут.

Ранее в Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:50
    Бело/вирусный Металлического Бык начал бодаться.
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