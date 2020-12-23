Новости общества

13:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе

13:12, 23.12.2020
В Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе
Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Дрожжановскому району лейтенант полиции Ильнар Сулейманов заметил на 125 км автодороги Цивильск — Ульяновск стоящий на обочине автомобиль «Богдан» с включенными аварийными сигналами. Возле машины находились молодой парень с женщиной — своей матерью.

Выяснилось, что автомобиль сломался. Попытки запустить двигатель не привели к результату. Полицейский вызвал эвакуатор, а замерзающую семью посадил в патрульный автомобиль и отвез до населенного пункта, где живут родственники женщины.

Ранее полицейские помогли женщине, которая вытащила провалившуюся под лед собаку.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем