В Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе

Фото: 16.мвд.рф

В Татарстане сотрудник ГИБДД пришел на помощь женщине с сыном, замерзавшим на трассе. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Дрожжановскому району лейтенант полиции Ильнар Сулейманов заметил на 125 км автодороги Цивильск — Ульяновск стоящий на обочине автомобиль «Богдан» с включенными аварийными сигналами. Возле машины находились молодой парень с женщиной — своей матерью.

Выяснилось, что автомобиль сломался. Попытки запустить двигатель не привели к результату. Полицейский вызвал эвакуатор, а замерзающую семью посадил в патрульный автомобиль и отвез до населенного пункта, где живут родственники женщины.



Ранее полицейские помогли женщине, которая вытащила провалившуюся под лед собаку.



Ольга Плешкова